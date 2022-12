Dovrà essere il giudice civile Luciana Tedesco Del Rivero del tribunale di La Plata a stabilire il successore dell'avvocato Sebastian Baglietto, che era stato nominato amministratore dell'eredità di Diego Armando Maradona due anni fa, pochi giorni dopo la morte del Capitano, avvenuta il 25 novembre 2020. Baglietto ha rassegnato le dimissioni a inizio settembre e in questi mesi il giudice Tedesco Del Rivero ha verificato la possibilità di un accordo sul suo sostituto tra i cinque eredi del Pibe, i figli Dalma e Gianinna, Diego Jr, Jana e il minore Diego Fernando, rappresentato dalla madre Veronica Ojeda.

APPROFONDIMENTI Napoli massacrato dal Lille:

«Ma a Milano vogliamo 11 leoni» Museo di Maradona, il governatore De Luca: ​«Bella idea, ma chi paga?»

L'accordo non è stato trovato, dunque il giudice - secondo quanto scrive il sito argentino Infobae.com - nominerà in tempi brevi il nuovo amministratore dell'eredità. Intanto, l'avvocato Baglietto completerà il lavoro, in particolare quello relativo ai conti bancari e ai beni che erano intestati a Maradona in Svizzera.