Ultimo aggiornamento: 22:14

71 anni da ricordare e da festeggiare. Aurelio De Laurentiis ha ricevuto auguri da mezzo mondo, attori e vip, calciatori ed ex. Non poteva mancare di certo anche, l'ex stella del Napoli che più volte ha incontrato il patron azzurro in città o al seguito della squadra.«Buon compleanno, presidente! Spero tu continui a fare un ottimo lavoro con ilportando tanta gioia alla gente, come feci io. Forza Napoli sempre» il messaggio di Maradona in occasione del compleanno da celebrare.