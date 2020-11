«Se avesse giocato nella Juve e non nel Napoli, sarebbe ancora vivo». Così Antonio Cabrini aveva commentato lo scorso venerdì la morte di Maradona, un'uscita che non era piaciuta a Napoli e a tutti i tifosi della squadra azzurra.

«A Cabrini rispondo: e quel giocatore della Juve che tentò il suicidio? Al Napoli non sarebbe mai successo», la risposta oggi di Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli a Rai News 24. «Cabrini è juventino, ha detto sciocchezze. Diego non sarebbe mai andato alla Juve perché era profondamente legato alla gente di Napoli».

