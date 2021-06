Ciro Ferrara sul palco per ricordare Maradona

Ciro Ferrara sul palco per ricordare l'amico del cuore Diego Armando Maradona. Al termine di un webinar con i clienti American Express, condotto dal giornalista Toni Damascelli, l'ex campione del Napoli ha immaginato una telefonata con il suo Capitano, morto il 25 novembre.

Durante l'intervista, Ferrara aveva ricordato il primo incontro con Maradona nel ritiro di Castel del Piano, quando gli chiese un autografo dandogli del lei. E poi il dolore per la notizia arrivata quel pomeriggio di mercoledì 25 novembre, «che resterà per sempre in tutti noi». E infine la rabbia per i giudizi su Maradona e sulla sua vita, «dati da chi non lo conosceva».