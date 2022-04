Maradona, Ferrara ai Quartieri: l'abbraccio ai tifosi del murales

Un sabato speciale per Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, scudettato degli anni di Maradona, che ha visitato il famoso murales dedicato al Pibe ai Quartieri spagnoli in città. Foto di rito per Ferrara che di Maradona è stato uno degli amici più stretti negli anni napoletani, compagno di squadra prima e di vita poi. Oggi l'ex difensore napoletano è un volto di Dazn, commentatore tecnico per le gare della Serie A.