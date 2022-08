Maradona game, la causa per le maglie rinviata a settembre

È stata rinviata al 16 settembre l'udienza del procedimento aperto dai cinque figli eredi di Diego Armando Maradona (rappresentati dal commissario della eredità, l'avvocato argentino Sebastian Jorge Baglietto) nei confronti del Calcio Napoli e dell'imprenditore napoletano Stefano Ceci (titolare dei diritti di immagine del Pibe in virtù del contratto sottoscritto il 17 agosto 2020) per l'uso dell'immagine del Capitano sulle maglie da gioco nella stagione 2021-2022.

Il giudice del tribunale di Napoli Benedetta Ferone ha disposto il rinvio perché non vi è stata la notifica a Ceci, che è residente a Dubai. Gli eredi di Maradona e l'avvocato Baglietto, rappresentati dal legale romano Antonietta Tomassini, chiedono che sia versata la metà dei proventi per la vendita delle maglie, una cifra vicina ai 450mila. Il Calcio Napoli e Ceci ritengono assolutamente legittimo l'accordo siglato nello scorso autunno, appunto in base alla cessione dei diritti di immagine che Maradona fece nell'estate di due anni fa.