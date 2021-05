Napoli-Verona nel segno di Diego: dall'esordio al pallonetto magico

La sfida tra Napoli e Verona è legata all'esordio di Maradona in maglia azzurra nel campionato di serie A. La partita si giocò al Bentegodi domenica 16 settembre 1984, vinse il Verona 3-1, una partita non semplice per Dieg che venne marcato a uomo dal tedesco Briegel che riuscì a limitarlo e che tra l'altro fu ui a segnare il gol dell'1-0 della formazione allenata da Osvaldo Bagnoli. Il Verona raddoppiò con Galderisi, Bertoni accorciò le...

