«Ho letto articoli su internet, dicevano che voglio un milione o due per questa maglia, ma è una bugia. Lo trovo un po' irrispettoso e totalmente sbagliato. Non è in vendita, lo chiarisco». Così tuonà Steve Hodge, ex centrocampista della nazionale inglese che si ritrova a casa un cimelio ricercato in tutto il mondo: la maglia indossata da Diego Armando Maradona in occasione di Argentina-Inghilterra.

L'ex calciatore inglese aveva scambiato con Diego la maglia a fine gara. «Sono stato anche criticato per questo. Alcuni compagni di squadra erano arrabbiati con me negli spogliatoi. Quella partita non sarà mai dimenticata nella storia del calcio. L'ho incolpato e criticato per il suo gol di mano, Maradona però era un giocatore straordinario. Era coraggioso come un leone. Era abituato a ricevere calci ovunque giocasse. Ho custodito questa maglia per 34 anni e non ho mai provato a venderla. Ha un incredibile valore sentimentale» ha detto Hodge alla BBC.

