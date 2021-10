Maradona, Insigne a un passo: con un gol può raggiungere Diego

Una rete, una soltanto, per agganciare Diego Armando Maradona, il più grande di sempre. Lorenzo Insigne si è ripreso il Napoli già contro il Bologna e stasera a Salerno, nel derby con i granata, potrebbe scrivere un piccolo pezzo di storia del club azzurro. L'ex campione argentino - che Napoli ha celebrato ieri in quello che sarebbe stato il suo compleanno - ha siglato nei suoi sette anni italiani ben 115 gol, uno in più dell'attuale capitano degli azzurri.

Una scalata cominciata nel 2012 per Lorenzo Insigne, dieci anni (come 10 era la maglia di Maradona) alla rincorsa di un record che sembrava irraggiungibile e che invece è giù stato superato due volte negli ultimi anni. Prima da Marek Hamsik, oggi non più in azzurro, poi dal compagno di squadra Dries Mertens, stasera titolare proprio accanto a Insigne nel derby contro la Salernitana.