Insigne invita i tifosi allo stadio: «Venite per onorare Maradona»

«Uagliu, domenica vi aspetto tutti allo stadio perché dobbiamo ricordare il mito, grande, unico e inimitabile Diego». Così Lorenzo Insigne invita i tifosi allo Stadio, domenica in occasione di Napoli-Lazio, per l'evento dedicato a Maradona. «Verrà presentato con un evento di laser, poesia e gol realizzati. E una statua che farà il giro di campo per onorare la sua immensa figura» le parole del capitano azzurro.

