Le critiche non sono mancate anche per Diego Armando Maradona, nei giorni successivi alla sua morte. Tra le più aspre - che proprio non sono piaciute ai napoletani - quella di Giuseppe Cruciani, giornalista e opinionista tv già noto per l'antipatia di diversi tifosi azzurri, che aveva detto di Diego: «Non si può piangere per un cocainomane».

La frase non era assolutamente andata giù a tanti tifosi del Napoli e sostenitori del Pibe de Oro. Così come non è andata giù a Diego Armando Maradona Jr, figlio napoletano del Pibe: «Giuseppe Cruciani e David Parenzo pregate di non incontrarmi nei corridoi di Mediaset» ha scritto su Instagram.

