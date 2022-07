Maradona Jr scrive a Dybala: «Vieni a Napoli, sarai un re»

Un messaggio quasi di benvenuto, un incoraggiamento per una scelta di vita. Il nome di Paulo Dybala viene accostato al Napoli e Diego Armando Maradona Jr scrive subito all'argentino ex Juventus per convincerlo ad accettare l'azzurro. «Vieni al Napoli, Paulo. Ti ameranno come fossi un re» le parole del figlio del Pibe che - oltre alla passione azzurra - nutra rapporti di stima con tutti i calciatori argentini della Serie A. Diego Jr ha condiviso poi il messaggio sui social: «Io, nel dubbio, gli ho scritto» le sue parole.