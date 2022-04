Maradona Jr incontra Mourinho: «Un abbraccio ricordando papà»

Dopo la cena con Luciano Spalletti in settimana, Diego Armando Maradona Jr incontra José Mourinho, allenatore della Roma a Napoli da ieri in occasione del match contro gli azzurri di campionato. «Ci siamo abbracciati ed emozionati ricordando Papá…tu amico vero e leale di Diego e dopo di Maradona, amico nel bene e nel male! Ti voglio bene quanto tu ne hai voluto a Papà» le parole di Diego Jr che ha condiviso uno scatto sui social. Ieri l'allenatore portoghese era stato ai Quartieri spagnoli per un omaggio al murales dell'ex campione argentino.