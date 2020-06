© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha fatto il giro del mondo l'ultimo video di, un filmato che mostra in condizioni pessime l'ex stella del calcio mondiale intento in un balletto con la sua ex compagna . A questo proposito è intervenuto, il neurochirurgo che ha in cura l'argentino che che difendedalle accuse arrivate negli ultimi giorni: «Quando sento dire che ancora assume droga, non riesco a crederci».«Quando mi chiedono come sta, rispondo che la sua è una situazione variabile. Alcuni giorni sta benissimo, altri meno.e di alcuni farmaci non può fare a meno» ha confessatonelle parole riportate da Diario Olè. «Ma beve ancora tanto alcol e stiamo lavorando su questo aspetto, in alcuni momenti esagera ed è negativo per la sua salute. Ad aggravare la situazione ci sono i problemi familiari che sarebbero pesanti da sopportare per tutti, anche per Maradona . Mi ha detto spesso che vorrebbe riunire tutti i suoi figli, cosa che non accade oggi. Io e la mia squadra lavoriamo molto con lui, non è un paziente facile da trattare per tutto il trascorso che ha avuto. Ma».