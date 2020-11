Un minuto può durare una vita se di silenzio. E se si ricorda un amico affrontato sul campo molte volte. Carlo Ancelotti quasi in lacrime per l'addio a Diego Armando Maradona, el Pibe de oro scomparso lo scorso mercoledì in Argentina ma omaggiato su ogni campo del mondo. L'ex allenatore del Napoli è parso visibilmente provato appena prima della gara del suo Everton contro il Leeds di Bielsa.

"Ancelotti":

Por su emoción durante el homenaje para Diego Maradona en el partido de Everton ante Leedspic.twitter.com/JJSLS7ofqR — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 28, 2020

