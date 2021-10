Maradona, l'idea degli Emirati Arabi: un memorial, ma manca il Napoli

Un memorial per Diego Armando Maradona nel giorno della sua scomparsa, il prossimo 25 novembre. Questa l'idea rimbalzata dagli Emirati Arabi (dove Maradona ha anche allenato) e riportata da TyC Sports in Argentina: un match amichevole per ricordare el pibe de oro tra il Boca Junior e il Barcellona. Ben oltre gli aspetti formali - il calendario ingolfato dei club difficilmente lo permetterà - a tanti appassionati in giro per il mondo è saltata subito all'occhio la mancanza del Napoli, il club europeo in cui Maradona ha maggiormente fatto la differenza.

