Le parole erano già arrivate, ora arriva anche il messaggio via social. Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, scrive a Diego Armando Maradona nel giorno della sua scomparsa.

«Caro Diego, orgoglio del popolo napoletano, stella irraggiungibile nel firmamento del calcio universale, amore, gioia, passione e arte. E finché il sole risplenderà, i nostri cuori saranno illuminati dalla luce del tuo genio» il tweet di ADL.

Maradona, Careca in lacrime: Diego un amico e un fratello speciale In tv, poi, De Laurentiis ha commentato la notizia intervenendo a Stasera Italia su Rete 4: «Siamo frastornati da questa notizia che ci ha colti di sorpresa, l'operazione sembrava fosse andata bene. Per me ha sempre rappresentato genio e sregolatezza, quello che rappresenta il popolo napoletano. Napoli ha avuto diversi problemi tra gli anni '60 e '70, quando è arrivato Maradona il popolo napoletano aveva bisogno di una resurrezione, di credere in qualcosa».

Come da carattere, De Laurentiis non ha perso occasione per lanciare una stoccata a de Magistris: «Il San Paolo intitolato a Maradona? Il sindaco De Magistriis è arrivato per ultimo, da anni lo diciamo sempre. Sul San Paolo ci sono stati grossi problemi, grazie al presidente De Luca e alle Universiadi siamo riusciti a risollevare in parte lo stadio. È sempre stata un'idea quella di chiamarlo stadio San Paolo-Maradona».

