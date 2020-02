LEGGI ANCHE

«Mi sarebbe piaciuto affrontarlo a Napoli». Così Diego Maradona ha commentato ai media argentini la gara di Messi ieri sera contro gli azzurri. L'argentino de Barcellona ha illuminato la serata di Fuorigrotta ma non ha lasciato il segno.«Leo non ha vissuto il San Paolo che ho vissuto io, ha visto uno stadio in declino», ha continuato Maradona con un sorriso. «Sí, potrebbe giocare in questo Napoli ma non potrebbe fare ciò che ho fatto io. Noi napoletani meriteremmo un Messi in squadra».