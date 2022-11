Due anni senza Diego Armando Maradona. Il genio argentino manca ai tifosi sparsi per il mondo e anche a quelli di Napoli, che oggi omaggia ancora una volta la memoria del Pibe de Oro, scomparso a Buenos Aires il 25 novembre del 2020. Anche per il secondo anniversario della sua morte, Il Mattino ricorderà Maradona con lo speciale Diego Eterno, in streaming sul Mattino.it e su tutti i canali social a partire dalle ore 18.

Un appuntamento imperdibile per ripercorrere ancora una volta le gesta indimenticabili di Diego prima e dopo Napoli, con addosso la maglia azzurra o quella tanto amata della sua nazionale argentina. Nello studio del Mattino padrona di casa sarà come sempre Claudia Mercurio, insieme con il bomber argentino Roberto Pampa Sosa, l'ultimo calciatore a indossare la maglia numero 10 del Napoli, il primo Napoli di Aurelio De Laurentiis in Serie C. In un live serrato e pieno di sorprese, farà capolino in studio anche Franco Ricciardi, che calcherà il prato dello stadio Maradona a giugno per il primo concerto della stagione estiva.

Tanti gli ospiti che si alterneranno ai microfoni del Mattino. Gli ex compagni Ciro Ferrara e Alessandro Renica, l'amico del Pibe Stefano Ceci, lo street artist Jorit che ne ha dipinto il volto nel quartiere di San Giovanni a Teduccio in uno dei murales più amati. E poi ancora artisti della scena napoletana come i Foja e Jovine, legati da canzoni e grande amore per Maradona. E in collegamento da Varcaturo, teatro del Memorial Diego Armando Maradona, ci saranno altri protagonisti della storia, dall'ex presidente Corrado Ferlaino a Salvatore Bagni e Bruno Giordano.