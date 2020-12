Ogni giorno, un colpo di scena, un'altra puntata in quella che ormai sembra solo un triste telenovela: stavolta nel dossier sulla negligenza medica che avrebbe provocato la morte di Maradona, fa il suo ingresso la denuncia dell'avvocato che cura gli interessi di Diego Fernando, il piccolo di sette anni che Diego ha avuto dalla relazione con Veronica Ojeda (che per prima ha ottenuto dalla magistratura l'ok ad accedere agli atti proprio perché madre dell'ultimo dei Maradona). Mario Baudry infatti accusa nella querela che «in due cliniche avevano ritenuto che non fosse necessario sottoporre il Diez ad un'operazione per l'ematoma subdurale che si presentava nel cranio, poiché poteva essere risolto con farmaci perché non c'era urgenza né necessità di un intervento». Un'accusa choc, che punta chiaramente l'indice al medico del D10s, Luque. Baudry continua: «In un'altra clinica, a Ipensa, non hanno accettato di operarlo ed è per questo che lo hanno poi portato alla clinica Olivos. A Olivos le persone della clinica non lo hanno operato subito perché non tutti erano d'accordo ed è stato un altro personale medico che lo ha fatto». Nel mirino del legale del piccolo Dieguito un altro duro affondo contro Luque: «È entrato dicendo che l'ha operato e se n'è andato dicendo che lo ha operato, ma quando vediamo la parte chirurgica scopriamo che non l'ha fatto», ha sottolineato.

LE INDAGINI

La prossima settimana potrebbero esserci i risultati degli studi tossicologici e istopatologici su sangue, urine e la pozza di visceri estratta dal corpo della stella argentina durante la sua autopsia nell'obitorio di San Fernando. I test, effettuati a La Plata dalla polizia scientifica, dovranno stabilire l'esistenza o meno di stupefacenti e alcol nel suo corpo, in quale concentrazione, nonché lo stato generale dei sui organi. Ma non saranno gli ultimi test. Ce n'è uno in più. Un altro studio mira a determinare quali farmaci fossero nel corpo del miglior giocatore di tutti i tempi al momento della sua morte. Maradona avrebbe consumato almeno cinque farmaci somministrati dalla psichiatra Agustina Cosachov, tra cui un farmaco anticonvulsivante.



TROPPI MISTERI

Omicidio colposo e abbandono di persona sono le ipotesi di reato prefigurate al momento dalla Procura di San Isidro e dai pubblici ministeri Laura Capra, John Broyad, Cosme Iribarren e Patricio Ferrari che indagano. I misteri sono tanti: come è possibile, per esempio, che Maradona non fosse in cura da un cardiologo e non ci fosse un medico clinico che si occupasse del post-intervento di Diego? Ieri dall'Italia, parlando a Sky Sport, anche Diego junior ha chiesto la verità. «Se qualcuno ha responsabilità per la morte di papà è giusto che paghi. La nostra famiglia si costituirà come parte lesa, andremo a processo. La perdita di papà è stato un lutto che mi ha colpito duramente. Dopo una vita passata a recuperare il rapporto con lui, è morto proprio quando ce l'avevo fatta. Per me è stata una doppia sofferenza». Angelo Pisani, l'avvocato napoletano di Maradona, prepara la battaglia commerciale. «Da ieri ho iniziato a segnalare alla procura della Repubblica tutti i negozi, le bancarelle, i siti, che hanno iniziato a offrire t-shirt con firma, collane e ciondoli, con volto, bracciali e gadget con numero 10, ma anche dolci e calendari. È iniziata la caccia al vero tesoro di Maradona, il suo nome. Io denuncio tutti, ho una delega di Diego a tutelarlo. E lo farò nell'interesse della sua famiglia. Nessuno potrà speculare e fare affari sfruttando il nome di Diego».

