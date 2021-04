Maradona, ecco un altro murales: omaggio sui muri di Frattamaggiore

Non si arresta l'onda lunga degli omaggi a Diego Armando Maradona in città. L'ex campione di Napoli e Argentina, scomparso a Buenos Aires lo scorso 25 novembre, ora ha un nuovo murales a Frattamaggiore, nella Comune dell'attuale capitano azzurro Lorenzo Insigne. «Sul campo di nuvole palleggia una stella. Angeli festosi intonano un coro. Come in vita, più di prima, il tuo nome scuote il cielo» si legge sull'omaggio dei tifosi azzurri che hanno poi svelato l'opera sulla facciata di un palazzo.