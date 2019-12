© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non bastano quasi trent'anni a cancellare l'amore tra Napoli . A dimostrazione anche l'ultima intervista dell'ex fenomeno argentino che si è raccontato ai microfoni dell'emittente sudamericana TyC Sports e ha approfittato di un regalo - una maglia azzurra di quando andava in campo al San Paolo - per rispolverare un vecchio motivetto.El Pibe de Oro si è emozionato, ringraziando per il regalo con un lungo e sentito abbraccio prima di cantare il celebre coro che intonava lo stadio San Paolo durante le sue stagioni partenopee. Un momento di grande emozione durante l'intervista. TyC ha prodotto un documentario per la tv sudamericana su Maradona che uscirà nei prossimi mesi e si chiama proprio «Enamorado estoy».