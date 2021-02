L'amore per il passato, per i colori azzurri e per Diego Armando Maradona. Questi i fattori al centro di Perché sei la mia vita, il progetto portato avanti in questi mesi da RB Classic Soccer Jerseys - uno dei rivenditori di maglie storiche del calcio italiano e internazionale, punto di riferimento sul web degli appassionati - e Escape Vision con al centro la città di Napoli e la squadra azzurra.

Con la collaborazione del marchio NR - Nicola Raccuglia, la storica azienda che negli anni '80 aveva sponsorizzato alcune tra le più importanti squadre italiane restando nell'immaginario dei tifosi del Napoli per aver prodotto le due maglie scudettate '87 e '90, RB e Escape Vision - progetto nato nel 2020 sulla urban culture - hanno portato avanti la riedizione di alcune storiche maglie azzurre che sono andate subito a ruba sul sito web di Classic Soccer Jerseys nei pezzi prodotti. Visto il successo dell'iniziativa, l'idea è ora di allargare la collezione vintage azzurra anche ad altri pezzi storici da collezione, come le tute indossate da Maradona e i compagni di squadra nei fantastici anni di mille vittorie.

