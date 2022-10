Il compleanno di Maradona: il 29 ottobre festa con gli ex azzurri

Si avvicina il 30 ottobre, il giorno in cui Maradona avrebbe compiuto 62 anni. Tra le iniziative in programma ve n'è una che si terrà sabato 29 nello stadio dedicato al Pibe, scomparso il 25 novembre 2020. Stefano Ceci, l'imprenditore napoletano che è stato al fianco di Diego per vent'anni, ha promosso un'iniziativa con il Calcio Napoli che coinvolgerà gli ex azzurri del primo scudetto dell'87 alle ore 13.30, novanta minuti prima della partita tra la squadra di Spalletti e il Sassuolo.