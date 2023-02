L'omaggio a Diego nel salotto tv dei compagni degli scudetti

Da alcune settimane c'è un salotto televisivo degli ex azzurri. Si chiama “Legends ci vediamo a Napoli” e va in onda il giovedì, alle ore 21, su Napflix e Canale 8. In studio, nel nuovo ruolo di conduttore, Sandro Renica, affianco dalle giornaliste Jolanda De Rienzo e Rossana Russo. Si alternano intorno al libero che ha vinto tutto in azzurro tanti ex, in studio o con collegamenti esterni. Ed uno degli ultimi è stato molto interessante.

Renica si è collegato con Andrea Silenzi, l'attaccante che a Napoli ha giocato due anni, dal 1990 al 1992. Ultima stagione di Maradona e prima dopo Diego. Sei gol in tutto. E due realizzati nella notte in cui il Napoli del Pibe vinse l'ultimo trofeo, la sfida per la Supercoppa del 1990, 5-1 alla Juve di Maifredi. Silenzi, ricordato anche come il primo calciatore italiano a trasferirsi in Premier League (1995, firmò per il Nottingham), ha parlato di quei giorni e ha dato uno spunto significativo su Maradona. Geniale in campo e distruttivo fuori, questo lo sanno tutti. Andrea ha voluto sottolineare la correttezza del Capitano.

«Di lui ho tanti ricordi anche se siamo stati compagni per poco tempo. Come uomo c'è poco da dire, l'abbiamo visto tutti. Basterebbe guardare ogni partita del Napoli: a un passaggio sbagliato non ha mai sottolineato l'errore, anche a chi magari aveva meno qualità. Non ti metteva mai in difficoltà di fronte agli altri. Ora vedo mezzi giocatori che agitano le braccia, Diego non l'ha mai fatto con nessuno».

Diego nutriva un profondo rispetto per i suoi compagni ed ecco perché, al di là delle vittorie, i suoi eccessi erano tollerati nello spogliatoio di Soccavo, dove comunque non c'erano soltanto giovani come Andrea. Queste parole di Silenzi sarebbero state utili come sottotitoli per le immagini - che so - della lite tra Lukaku e Barella durante Sampdoria-Inter.