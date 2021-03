Nello studio televisivo c'è la statua di Maradona

Diego Armando Maradona ad altezza naturale: una statua realizzata dall'artigiano Gambardella è presente negli studi della trasmissione Tifosi Napoletani condotta su Tele A da Gennaro Montuori, ex capo ultrà e legatissimo al campione argentino durante i suoi anni azzurri.

A rendere omaggio in studio alla statua di Maradona anche l'ex compagno di Diego, Bruno Giordano, che ha detto con commozione: «Devo sforzarmi di non guardarla perché mi vengono in meno tanti ricordi. E' un pensiero molto toccante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA