In un post pubblicato sul proprio profilo Instagram l'ex capitano del Napoli Diego Armando Maradona ha ricordato la Supercoppa italiana vinta dagli azzurri il primo settembre al San Paolo, battendo la Juventus per 5-1. Fu l'ultimo trofeo conquistato dall'argentino, che sei mesi e mezzo dopo sarebbe risultato positivo al controllo antidoping e interruppe il rapporto col club.



Critico Diego con la dirigenza del Napoli: «Mi dispiace che la società attuale non ricordi questi risultati che ci resero grandi. Lo dico per me e per i miei compagni, che scrissero la storia del mio amato Napoli». E completa il messaggio citando tutti gli azzurri del Napoli 1990-1991. Ultimo aggiornamento: 07:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA