Il 5 luglio resta una data importante nella storia del calcio Napoli, trentasette anni fa arrivava in città Diego Armando Maradona dando il via ad un'era di successi con la squadra targata Ferlaino. Anche il club di Aurelio De Laurentiis ha voluto ricordare l'anniversario del Pibe de Oro in città con un messaggio all'ex campione argentino attraverso i social.