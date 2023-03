Maradona "spunta" anche in NBA: la maglia azzurra continua a far sognare

Ormai non fanno più notizia le maglia del Napoli in America, nei palazzetti della NBA. Ancora e sempre a San Francisco, in occasione delle gare interne dei Golden State Warriors, campioni in carica del campionato più bello al mondo. Stavolta, però, niente maglie dei portieri: a fare capolino in prima fila al Chase Center è la maglia 2020/21 bianca e azzurra dedicata a Diego Armando Maradona, una versione della divisa che fu messa sul mercato dopo la scomparsa dell'amato idolo argentino.