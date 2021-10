«Maradona non è il più grande», ecco il segreto del tweet del Napoli

Ha fatto scalpore in queste ore un tweet pubblicato dal Napoli attraverso il suo account ufficiale (in inglese): «Maradona non è il più grande calciatore della storia» si legge dal tweet - accompagnato da numerose bandierine rosse a corredo - una affermazione che ha lasciato a bocca aperta tanti tifosi azzurri arrivati sulla piattaforma social.

"Maradona isn't the greatest ever"



"Maradona isn't the greatest ever" — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) October 13, 2021

Ma qual è la verità? Si tratta, semplicemente, di una nuova challenge social, lanciata proprio dall'account ufficiale di Twitter: la regola è scrivere qualcosa di assolutamente falso e accompagnarlo a delle bandierine rosse. Già tanti i club che hanno partecipato alla challenge: «Benzema non è il miglior numero 9 al mondo» ha scritto su Twitter il Real Madrid, mentre il Manchester United ha risposto con «Cristiano Ronaldo non è il goat». Anche in Serie A non è mancato: «Non siamo la miglior cosa di Torino» il tweet del Torino, mentre la Roma ha risposto con un iconico «Amiamo la sosta per le Nazionali». I tifosi del Napoli, quindi, possono dormire sonni tranquilli per Diego.