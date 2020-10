36 minuti di auguri. Auguri sinceri che arrivano da ogni parte dle mondo. Il calcio non si ferma mai, ma idealmente si ferma per un po', per celebrare insieme i 60 ani di Diego Armando Maradona. In un video condiviso sui social, tutti i grandi campioni di oggi e di ieri hanno voluto fare un omaggio all'ex campione del mondo: da Ronaldinho a Batistuta, da Valderrama a Van Basten, da Baresi a Cannavaro passando per Ronaldo e Mourinho.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Maradona compie 60 anni: l'ombra del Covid sul giorno... IL COMPLEANNO Maradona, 60 anni nel mito:«Così il Napoli... IL COMPLEANNO Maradona, l'abbraccio del Napoli:«Auguri, hai regalato...

LEGGI ANCHE Napoli, gli auguri ultras a Maradona: «Il tuo vessillo sventola ancora»

Non manca, ovviamente, neanche il "suo" Napoli. quello pluriscudettato e capace di portare in città anche una Coppa Uefa. Bruscolotti, il capitano prima di passare la fascia proprio a Maradona, e poi Carnevale, i brasiliani Antonio Careca e Alemao, Carannante e Ferrara, De Napoli, Bruno Giordano e l'ex massaggiatore Carmando: «Resteremo sempre amici, speriamo di vederti presto. Un bacio grande».

Un regalo organizzato dal suo Gimnasia La Plata. «Arrivo ai miei 60 anni con questi messaggi di auguri meravigliosi che mi danno la vita. Grazie per questo affetto, grazie per la vostra amicizia. Questo che il miglior regalo di compleanno che poteste farmi. E grazie anche a tutta la mia grande squadra per questa sorpresa», la risposta di Diego dal suo account Instagram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA