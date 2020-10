Allo scoccare della mezzanotte, con una gara appena vinta alle spalle e un ritorno a casa da programmare. Il Napoli non ritarda e via social fa gli auguri a Diego Armando Maradona, l'ex stella degli azzurri che oggi compie 60 anni.

Il primo tra gli azzurri a fare gli auguri al Pibe de Oro è direttamente Gennaro Gattuso: «Ciao grande Diego, auguri amico mio per i tuoi 60 anni. Ti voglio bene, lo sai che a Napoli sei un Dio. Hai regalato emozioni grandissime e uniche. Spero che questo compleanno sia un giorno speciale per te. Ti mando un abbraccio forte», il messaggio dell'allenatore azzurro.

«Ciao grande Diego, tanti auguri e grazie per quello che hai fatto per Napoli» le parole di Dries Mertens. Al coro si unisce anche l'ex Napoli Hamsik: «Volevo farti tanti auguri per il tuo compleanno. Viviamo un brutto periodo, quindi ti auguro tanta salute e tanta fortuna per la tua carriera in panchina».

Ultimo aggiornamento: 10:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA