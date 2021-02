Diego Armando Maradona ha indossato uan sola volta - in un'amichevole - la maglia del Granada, ma soprattutto con lui in campo c'erano i fratelli Lalo e Hugo. Lo stesso Hugo che quest'oggi ha ricevuto dal club andaluso, in città per la sfida di questa sera in Europa League contro gli azzurri di Gattuso, una maglia celebrativa numero 10 in ricordo di suo fratello Diego, ex campione del Napoli scomparso il 25 novembre scorso.

