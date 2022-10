Maradona, il pallone Mano de Dios all'asta per tre milioni di dollari

Alì Bin Nasser, ex arbitro tunisino passato alla storia per avere diretto la sfida Argentina-Inghilterra ai Mondiali dell'86 (e quindi anche per non avere visto la Mano de Dios di Maradona), ha deciso di mettere all'asta il pallone di quella gara. Sarà possibile presentare le offerte a partire dal 16 novembre presso la casa d'aste Graham Budd Auctions. «Mi sembra questo il momento giusto», ha detto l'ex arbitro.

Dunque, alla vigilia del Mondiale 2022 - in cui verrà esposta la riproduzione del piede sinistro di Maradona realizzata dall'imprenditore napoletano Stefano Ceci, già rappresentante del Pibe - va al'asta quel pallone che è nella storia del calcio, dopo la maglia che venne venduta per 9 milioni di dollari nella scorsa primavera. Il prezzo base per il pallone è sui 3 milioni di dollari.