Maradona, il calco del piede in dono a ogni Campione azzurro

Nel pomeriggio di venerdì 2 giugno nel centro tecnico di Castel Volturno l'imprenditore napoletano Stefano Ceci, vicino a Diego Armando Maradona negli ultimi anni della sua vita, omaggerà con il calco del piede sinistro del Pibe il Napoli campione d'Italia. Una riproduzione per il presidente De Laurentiis, il tecnico Spalletti e per ogni singolo calciatore. «Si tratta - spiega Ceci - di una serie personalizzata esclusivamente per i campioni d’Italia, con nome e numero personalizzato per ciascun calciatore. Un omaggio che avevo promesso fin dallo scorso agosto al presidente De Laurentiis e al capitano Di Lorenzo. Se la squadra avesse riportato il tricolore a Napoli avrei fatto a tutti gli azzurri una sorpresa speciale. Oggi il Napoli è ritornato campione e la promessa è stata mantenuta. Questo dono è l’ennesima prova che l’immagine di Diego che guida il Napoli dall’alto: sarà eterno il suo legame con Napoli e il Napoli».

Il Piede di Maradona è stato donato in questi mesi da Ceci a personaggi della politica, cultura, spettacolo e ovviamente calcio.