Maradona, il ricordo di Juan Jesus: «Da Brasiliano, che orgoglio il Napoli»

Lungo e toccante messaggio di Juan Jesus in ricordo di Diego Armando Maradona nel giorno del primo anniversario della sua morte. «L’ho scritto l’anno scorso, lo ripeto a maggior ragione quest’anno che vivo e gioco a Napoli: non ci sono nazioni o bandiere diverse davanti al Calcio, davanti a Diego Armando Maradona» le parole del brasiliano sui social. «Ogni angolo della città racconta di lui e di quella squadra che rovesciò il mondo del pallone capovolgendone i rapporti di forza. Fu una rivoluzione. Per questo è un orgoglio giocare nel suo stadio e con la sua immagine sulla maglia. E lo dico da brasiliano. Obrigado Diego».

LEGGI ANCHE Napoli-Lazio per Maradona, il club: «Tornelli aperti dalle 17»