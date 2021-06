Maradona, piazza a Rio de Janeiro e a Napoli ancora non c'è la statua

Il rispetto, anzi l'amore, per il Campione fa passare in secondo piano le rivalità forti, come quella calcistica tra Argentina e Brasile. Giovedì 24 giugno a Rio de Janeiro è stato approvato l'atto per dedicare una piazza a Diego Armando Maradona, il capitano della Seleccion albiceleste, la storica avversaria della Seleçao. Sarà davanti al consolato argentino di Rio, tra Avenida Farani e il viadotto San Tiago Dantes. La proposta, inizialmente...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati