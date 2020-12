«Il lavoro è ormai completato, lo Stadio di Maradona è della città e la scritta "Napoli" che apparirà nei Distinti è una bellissima sorpresa già visibile con lo Spezia». Così Ciro Borriello annuncia l'ennesima novità della stagione allo Stadio di Fuorigrotta. Nel settore opposto alle panchine nello stadio, infatti, è stata composta con i sediolini bianchi sostituiti un anno fa la scritta della città.

«Ho dei collaboratori bravissimi e l’ingegnere Attanasio è responsabile della gran parte delle opere fatte all’ex San Paolo» ha continuato l'Assessore allo Sport a Radio Punto Nuovo. «La magia creata con le Universiadi non è stata ancora visibile ai tanti sportivi per via del covid. Alla fine del campionato opereremo la sostituzione dei cupolini e porteremo avanti una verifica della bullonatura».

