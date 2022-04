Maradona sold out per la Fiorentina: ma lo stadio fuori dalla top 5 di A

Sold out? Il Maradona è pronto a vestirsi nuovamente a festa la prossima domenica, quando arriverà a Fuorigrotta la Fiorentina per l'ennesima gara decisiva sulla strada per lo scudetto. Per la prima volta in questa stagione, sarà possibile recarsi allo stadio azzurro senza limitazioni: il Maradona torna al 100% di capienza prevista e i napoletani sono pronti a spingersi fin quasi a quei 54.726 posti che sono oggi registrati.

I dati, però, fin qui non danno ragione agli azzurri, nonostante l'ultimo trend positivo e nettamente in crescita. Il Maradona è fuori dalla Top5 degli stadi più frequentati d'Italia, la squadra di Spalletti è stata tifata fin qui in stagione da 408mila e poco più spettatori, con una media di 31mila spettatori circa a gara. Al primo posto resta l'Inter di Inzaghi, San Siro che fa doppietta anche col Milan. Sul gradino più basso del podio al momento c'è la Lazio, seguita a ruota dalla Roma di Mourinho. Poi Juventus e Fiorentina, quindi gli azzurri, pronti a invertire il trend nelle due prossime partite casalinghe contro i viola e i giallorossi.