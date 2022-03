Battaglia legale: e Maradona sparisce dal videogioco Fifa 22

Il re del calcio scompare (almeno per ora) dal videogioco più popolare. Fifa 22 ha dovuto escludere Diego Armando Maradona perché, come ha spiegato l'azienda EA Sports in un comunicato diffuso sui social, «è in corso una disputa legale». Si fa riferimento all'esposto presentato presso il giudice federale argentino Marcel Gota dall'avvocato Matias Morla, che negli ultimi anni aveva curato gli affari del Pibe, scomparso il 25 novembre 2020.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati