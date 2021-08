Spartak Mosca-Napoli, Maradona e quelle notti a Mosca senza genio

Il sorteggio di Europa League ha fatto venire il batticuore a chi c'era quella notte a Mosca. Dopo 31 anni il Napoli va a Mosca - 24 novembre - per affrontare lo Spartak Mosca, stavolta nel girone di Europa League e non nella partita di ritorno del turno di Coppa dei Campioni come accadde il 7 novembre del 1990. Quando c'era ancora Diego.

+

Maradona fu il protagonista di quella notte, anzi di quelle notti. Il Napoli fu eliminato dallo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati