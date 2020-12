Il ricordo di Diego Armando Maradona in uno speciale di due ore con il Mattino Football Team dedicato al Pibe de Oro.

Sono tanti gli ospiti che si alterneranno nel salotto di Claudia Mercurio con Bruno Majorano e Marco Perillo: dal presidente del Napoli degli scudetti Corrado Ferlaino agli ex compagni di Diego durante la sua avventura in azzurro, dallo scrittore Maurizio De Giovanni ai tanti artisti che celebrarono i successi azzurri passando per i tifosi napoletani che hanno conosciuto Maradona e hanno vissuto quegli anni indimenticabili. A fare da filo conduttore, il libro (oggi in omaggio con il nostro quotidiano) «Diego e noi» con le pagine storiche del Mattino e i commenti della redazione.

