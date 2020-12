Maradona è il cuore di Napoli e del Napoli, la giusta collocazione della statua che il Comune ha pensato di dedicargli - con i soldi dei privati che effettueranno i versamenti su un conto dedicato - è a Fuorigrotta. Davanti allo stadio Diego Armando Maradona, lo stadio che così si chiama dalla partita contro la Real Sociedad di giovedì 10 dicembre. È questa l'indicazione data dai tifosi che hanno partecipato al sondaggio del Mattino.it dopo la pubblicazione del bando comunale, che scadrà il 2 febbraio 2021.

Per il 34 per cento, la statua andrebbe posta davanti a una delle due curve; per il 26 per cento in piazzale Tecchio, dove sarebbe necessario un accurato restyling dopo anni di incuria. E per il resto dei tifosi l'omaggio a Diego dove andrebbe collocato? Per il 27 per cento, in piazza Garibaldi. C'è anche chi pensa di sistemare la statua a Posillipo, dove Maradona e la sua famiglia vissero fino al primo aprile del 1991, quando nottetempo volarono in Argentina perché era appena arrivata la notizia della positività al controllo antidoping che anticipava la squalifica.

Il Comune di Napoli ha chiarito nel bando che la statua verrà sistemata nei pressi dello stadio. Ma sarebbe bello collocarla all'interno dell'ex San Paolo, quella che è stata la casa di Diego per sette anni, i più entusiasmanti della storia azzurra, anche perché possa essere curata come meriterebbe da parte del Calcio Napoli che gestisce l'impianto. Non imbarazzi i benpensanti, o coloro che negli anni hanno storto il naso dinnanzi al fenomeno Maradona: il popolo ha voluto che lo stadio si chiamasse come lui e il popolo (magari supportato da qualche privato) finanzierà questa statua, perché altrimenti sarebbe rimasta una bella intenzione del sindaco in scadenza de Magistris. Diego - lo ha detto Stefano Ceci, che è stato il suo agente negli ultimi anni - avrebbe voluto far scrivere su una statua da erigere a Napoli: «Anche io sono stato napoletano». Lo è stato con i fatti, con un amore che non si è esaurito quando ha smesso di indossare la maglia azzurra.

