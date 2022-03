Maradona, nuova statua per il Pibe: ecco ad Acerra l'ultimo omaggio

È stata svelata questa mattina la nuova statua dedicata a Napoli a Diego Armando Maradona, il terzo omaggio di questo tipo dopo le due svelate al San Paolo in onore dell'ex campione argentino, comparso nel novembre 2020. La statua è stata posta ad Acerra, Comune del napoletano in cui si giocò nel 1985 la famosa "partita del fango", un match amichevole che Diego giocò in un campetto approssimativo di provincia per la ricerca fondi in favore di un giovane napoletano bisognoso di un intervento medico. All'evento anche l'ex compagno e capitano del Napoli Beppe Bruscolotti.

