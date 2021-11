Maradona, notte da brividi a Napoli: il dio è tornato nel suo Olimpo

Ora dicono: Diego è di tutti. No, non è mai stato così. Era di Napoli, del Napoli e della sua Argentina. E quindi è giusto che la sua statua sia qui, nello stadio che porta il suo nome, nella città che non ha mai smesso di considerarlo un idolo, neppure quando è finito all'inferno. Ha ragione Corrado Ferlaino a ricordarlo, con la sua faccia tosta: «Qualche nemico lo avevamo noi e Diego». C'è Gianni Infantino, il numero uno di quella Fifa che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati