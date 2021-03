Maradona, l'urlo del fratello Hugo: «Una telenovela, lasciatelo in pace»

Sono passati già cento giorni dalla morte di Diego Armando Maradona ma non si ferma la eco della sua scomparsa. «Cento giorni senza mio fratello. La statua realizzata per Diego è un orgoglio ma il dolore rimane dentro me giorno dopo giorno» ha detto il fratello Hugo a Radio Kiss Kiss parlando delle ultime iniziative per il Pibe de Oro a Napoli: «Sono felice di partecipare alle manifestazioni per mio fratello ma sono timido, tengo un profilo basso. Se mi chiamano vengo subito, per Diego».

Non si fermano, però, anche le mille voci sul testamento e sul futuro della famiglia del Diez. «Le vicende giudiziarie sulla morte di Diego sono una telenovela e mio fratello non può difendersi. Ne resto fuori: ciò che mi doveva dare me lo ha dato in vita. Questa corsa ai soldi non gli avrebbe fatto piacere. Lasciassero riposare Diego in pace, è l’unica cosa che chiedo» ha concluso Hugo.

