Claudia e Gianinna Maradona al compleanno di Bruscolotti

Claudia Villafane e Gianinna Maradona hanno partecipato in un ristorante della zona flegrea al compleanno di Beppe Bruscolotti, l'ex capitano che ha compiuto 72 anni. Beppe, abbracciato a Claudia, ha raccontato agli invitati il suo rapporto con Diego. «Sono stato felice di avere dato a lui la fascia di capitano tanto tempo fa e lui questo lo ha sempre ricordato». E poi la festa è proseguita sulle note di alcuni brani dedicati a Maradona, tra cui la Mano de Dios.

Claudia e Gianinna sono arrivate a Napoli, su invito di alcune amiche, per condividere la gioia dei napoletani per il terzo scudetto. Come precisato dalla figlia in un comunicato, non parteciperanno ad alcun evento.