Napoli su Marcao del Galatasaray: aveva picchiato un compagno

Protagonista nello scorso weekend di calcio internazionale e ora anche delle cronache di mercato che riguardano il Napoli. In Turchia, infatti, sono sicuri: il club azzurro sta seguendo molto da vicino Marcos do Nascimento Teixeira, meglio conosciuto come Marcao, difensore del Galatasaray che veste la maglia del club dal 2019. Come riportato dal portale Sözcü, il Napoli avrebbe anche un accordo con i turchi: prestito con eventuale opzione di riscatto al termine della stagione.

Insólito momento en el arranque de la Superliga turca: Marcao vio la roja por pegarle a Akturkoglu, ¡SU COMPAÑERO DE EQUIPO! en Galatasaray, en el duelo ante Giresunspor. ✍ Vía: SportsCenter pic.twitter.com/jg3M6TKiWc — Somos Fútboleros (@Smosfutboleros) August 17, 2021

Due settimane fa il nome di Marcao ha fatto il giro del mondo per l'increscioso episodio che l'ha visto protagonista: al 61’ della sfida contro il Giresunspor il difensore ha perso la testa, colpendo più volte con pugni e testate il compagno di squadra Akturkoglu. Un episodio che ha portato all'ovvia sanzione dell'espulsione, decisa dall'arbitro dopo aver consultato il Var, e a una lunga squalifica di otto turni. L'affare sembrerebbe comunque complesso: il Napoli difficilmente potrà chiudere l'acquisto di un difensore senza l'uscita di Kostas Manolas.