Marcos Alonso e Emerson Palmieri pronti a lasciare Londra. Insieme o uno per volta. I due esterni del Chelsea di Lampard hanno mercato e potrebbero andar via già questo gennaio dopo le mancate cessioni della scorsa estate. E secondo quanto riportato in Spagna da El Chiringuito, l'esterno ex Fiorentina sarebbe l'indiziato numero uno nella corsa alla cessione.

Su Marcos Alonso ci sono tanti club italiani e il Chelsea sarebbe disposto anche a pagare il 50% dell'ingaggio per lasciarlo andare via a gennaio. Una vera e propria occasione per tante squadre che cercano rinforzi sull'out sinistro come il Napoli. Gli azzurri pensano anche a Emerson, ma difficilmente poi i Blues potrebbero mandare via entrambi a condizioni economiche ottimali questo inverno.

