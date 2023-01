Mario Rui, l'agente pensa al futuro: «Decideremo a fine anno con il Napoli»

Da sei stagioni a Napoli, con il contratto in scadenza nel 2025. Mario Rui è diventato un punto fermo della squadra di Luciano Spalletti ma il futuro in azzurro non è scontato: «Ha altri due anni di contratto, ma a fine campionato faremo le nostre valutazioni. Il tema Mario Rui sarà affrontato prima dell’estate» ha spiegato Mario Giuffredi, agente del calciatore portoghese.

«Secondo me era più forte il Napoli di Sarri rispetto a quello che vediamo quest'anno, semplicemente perchè in quegli anni c’erano squadre superiori a quelle che ci sono oggi in campionato» ha continuato l'agente a Radio Kiss Kiss. Nella sua scuderia anche Fabiano Parisi, altro terzino che piace a mezza Serie A. «Non mi piace spostare i giocatori giovani a metà anno. Preferisco fargli finire il percorso ad Empoli e l’anno prossimo sceglieremo la soluzione migliore».